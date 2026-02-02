¿Le piden comprobar su ciudadanía? Sin pasaporte, es más difícil en Utah

You can find an English-language version of the story here .

Cuando era un joven abogado, Muzaffar Chishti le preguntó una vez a un mentor por qué sería un problema que los ciudadanos de Estados Unidos llevaran documentos, como lo hacen los inmigrantes.

“Él me mira y me dice: ‘¿Qué crees, que la miseria quiere compañía?’”, recordó Chishti. “Esa es una manera de verlo. El hecho de que se les pida a los inmigrantes llevar documentos no significa que los ciudadanos de Estados Unidos deban estar sujetos al mismo tipo de vergüenza”.

La aversión de Estados Unidos a exigir que los ciudadanos lleven documentos está profundamente arraigada en el sentido de libertad de los estadounidenses, dijo Chishti, quien ahora es investigador sénior en el grupo de expertos no partidista Migration Policy Institute (Instituto de Políticas Migratorias).

“Mucho de esto proviene de la reacción a regímenes totalitarios como los nazis y, ya sabes, el régimen de Franco y el régimen de Mussolini; esto es lo que hacen los regímenes autocráticos para coaccionar a sus ciudadanos, y nosotros somos lo opuesto a eso”, dijo.

Aunque no existe un requisito para llevar prueba de ciudadanía dentro de Estados Unidos, últimamente se ha hablado de “papeles, por favor”.

En Utah, los legisladores están considerando un requisito para comprobar la ciudadanía para votar en elecciones estatales y locales, aunque no afectaría las elecciones federales. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. Una revisión realizada por funcionarios electorales no ha encontrado problemas generalizados en el estado. En Minnesota, los ciudadanos están siendo solicitados a demostrar su ciudadanía a agentes de inmigración. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo a los periodistas a mediados de enero que cualquier persona puede ser requerida a validar su identidad .

Estados Unidos no tiene un solo documento identificatorio, y la ciudadanía tradicionalmente no ha sido cuestionada, dijo la profesora de derecho Mackenzie Heinrichs, quien obtuvo su título en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y hablaba a título personal. Ahora enseña en la Facultad de Derecho S. J. Quinney de la Universidad de Utah y dirige la clínica de asilo y refugiados de la escuela.

Ese statu quo está relacionado con la ciudadanía por nacimiento otorgada bajo la Decimocuarta Enmienda .

“No tenemos realmente, como, un sistema explícito sobre cómo alguien que es ciudadano demuestra que es ciudadano”, dijo.

Aun así, dado que hay reportes de ciudadanos detenidos por agentes de inmigración hasta que pueden comprobar su estatus, Heinrichs comprende que algunos ciudadanos quieran llevar una prueba. Especialmente aquellos que temen ser blanco de sospechas por su apariencia.

En septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la legalidad de usar la raza como un factor en detenciones migratorias , junto con el idioma hablado o la presencia en lugares como paradas de autobús y sitios donde se recoge mano de obra jornalera.

La mejor identificación es el pasaporte porque prueba la ciudadanía e incluye una foto, dijo Heinrichs. Pero señaló que cuesta dinero y tiempo tramitarlo.

Se podría pensar que, debido a las misiones y a la membresía en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, eso no sería un problema en el estado de Utah. Solo el 60% de los ciudadanos en Utah tenía un pasaporte vigente en el año fiscal 2024 , según el Center for American Progress, un centro de análisis de políticas públicas. Eso colocó a Utah en el décimo lugar más alto de la lista, detrás de estados como Hawaii, Colorado, Massachusetts y Nueva Jersey.

Las licencias de conducir compatibles con Real ID no prueban ciudadanía. Quienes son residentes permanentes legales también pueden calificar para ellas.

Un acta de nacimiento sí prueba la ciudadanía, y las personas nacidas en Estados Unidos pueden solicitar una copia certificada en la oficina de registros vitales de su estado natal, pero pueden ser engorrosas de llevar a todos lados.

Y como preguntó Heinrichs: “¿Quién quiere andar cargando su acta de nacimiento?”

Hay precedente de que se acepten fotocopias de documentos identificatorios, como ocurre en la corte de inmigración , pero puede depender del oficial decidir si exige más. Si los padres están preocupados de que sus hijos sean cuestionados en la escuela, Heinrichs recomienda guardar una fotocopia de su acta de nacimiento en la mochila o en el teléfono celular.

La identificación tribal también debería ser suficiente, dijo Heinrichs, aunque se ha reportado que nativos americanos han sido detenidos y cuestionados por sus identificaciones .

Las reglas son diferentes para los no ciudadanos. La administración Trump revivió la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 una norma que llevaba décadas sin aplicarse y que exige que los no ciudadanos se registren y lleven documentos. Algunos inmigrantes ya se consideran registrados si han presentado ciertos formularios, pero entre 2 y 3 millones no lo están .

Si se les pregunta sobre su estatus, cualquier persona en Estados Unidos aún tiene el derecho constitucional a permanecer en silencio, dijo Heinrichs, aunque hacerlo puede traer consecuencias.

Dado que los agentes de inmigración pueden realizar arrestos basados en sospecha razonable de que la persona está en el país ilegalmente, pero los ciudadanos no están obligados a llevar documentos, las personas pueden quedar en situaciones complicadas.

“Sí creo que es algo difícil demostrar que su sospecha es irrazonable, pero si realmente crees que fue irrazonable, tu único recurso entonces es demandar al gobierno por violar tus derechos”, dijo Heinrichs.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.