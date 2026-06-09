El Utah rural cobra protagonismo mientras Maloy y Lyman disputan la nominación del 3.º Distrito

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El 3.º Distrito Congresional de Utah es en gran medida rural. Y el único debate entre la representante federal Celeste Maloy y su contendiente, el exlegislador estatal Phil Lyman , estuvo dominado por los centros de datos y la inteligencia artificial, el costo de la vida y las tierras públicas.

El distrito abarca la mayor parte del este y el sur de Utah, y es el distrito congresional más grande del estado por extensión geográfica. El debate, organizado por la Comisión de Debates de Utah y moderado por el expresidente del Partido Republicano de Utah, Thomas Wright, se centró en gran medida en que los candidatos intentaran marcar diferencias entre sí en temas importantes para los votantes rurales.

El controvertido centro de datos del condado de Box Elder se ha convertido en el ejemplo más visible del rechazo público a estos proyectos, aunque no está ubicado en el 3.º Distrito. Fue una especie de prueba de fuego para los candidatos sobre los centros de datos y su futuro en el estado, ya que muchos probablemente se construirían en zonas rurales.

“En el papel, Utah es un lugar perfecto para construir centros de datos”, dijo la representante Maloy. “Desafortunadamente, los centros de datos no se construyen en el papel”.

Aunque la republicana en funciones expresó su preocupación por el proceso en el condado de Box Elder, reiteró que Utah se encuentra en una posición única dentro de la conversación general sobre la inteligencia artificial y el desarrollo de centros de datos.

“Pero para poder construir centros de datos en Utah, tenemos que asegurarnos de ubicarlos donde la gente los quiere y de construir el tipo que sea compatible con nuestros recursos”, dijo.

Argumentó que, aunque el agua es escasa, el estado podría respaldar proyectos con enfriamiento por aire que dependan de la generación de energía.

Rick Egan / Salt Lake Tribune, pool Celeste Maloy habla durante el debate de las primarias republicanas del 3.º Distrito Congresional contra Phil Lyman en Salt Lake City, el 1 de junio de 2026.

Lyman dijo que, en su opinión, los funcionarios trataron mal al condado de Box Elder al responder a la preocupación pública con “una reprimenda, un menosprecio, una condescendencia hacia esas personas”. En cuanto a su postura sobre proyectos similares en otros lugares, dijo que priorizaría la rendición de cuentas con participación del Congreso.

“No estoy de acuerdo en que Utah sea el mejor lugar para los centros de datos”, dijo. “Consumen mucha agua y drenan recursos, y todo eso se puede medir si hay transparencia desde el inicio. Si no hay transparencia, para mí no va”.

Cuando se les presionó sobre si les preocupaba más avanzar demasiado despacio en inteligencia artificial y ser superados por China, o avanzar demasiado rápido sin salvaguardas suficientes, ambos candidatos expresaron mayor preocupación por ir demasiado despacio.

El vaivén en torno a Grand Staircase-Escalante es el ejemplo más visible de décadas de tensión entre el gobierno estatal y el federal sobre la gestión de las tierras públicas. Ambos candidatos se han posicionado como líderes republicanos en el tema de las tierras públicas.

Maloy ha propuesto legislación sobre tierras públicas que llevaría a la venta de algunas de ellas, y Lyman ha sido un crítico abierto del tema durante años , incluso siendo arrestado tras un recorrido ilegal en vehículo todo terreno en el sur de Utah en 2014.

En cuanto al cambio de manos de las tierras públicas, Maloy dijo que está a favor de transferir al estado tierras federales adyacentes a municipios o que sean difíciles de administrar debido a la presencia de terrenos privados circundantes. Evitó abogar por una transferencia generalizada de tierras federales al control estatal o local y, en cambio, dijo que está trabajando para garantizar que las comunidades locales tengan voz en cómo se gestionan las tierras.

“Lo que hemos tenido en administraciones pasadas es una falta de disposición para aceptar ese aporte, para escuchar a los locales y gestionar en consecuencia”, dijo. “Y estoy trabajando de cerca con mis socios en el Senado y en la administración para asegurar que estemos abordando eso”.

Lyman evocó los orígenes territoriales de Utah y dijo que el estado tiene toda la autoridad que necesita para gestionar sus tierras. El problema, afirmó, es que simplemente no ejerce esos poderes frente al gobierno federal. Aunque dijo que preferiría ver que las tierras federales en Utah pasaran directamente a manos privadas, expresó desconfianza hacia cualquier gestión gubernamental a largo plazo.

Rick Egan / Salt Lake Tribune, pool Phil Lyman responde preguntas durante el debate de las primarias republicanas del 3.º Distrito Congresional contra Celeste Maloy en Salt Lake City, el 1 de junio de 2026.

“Porque si el estado tiene jurisdicción y propiedad, he visto lo que hacen con sus tierras estatales”, dijo. “Y no confío en que el estado de Utah, en esta situación, esté a cargo de repartir las tierras públicas si las recibiera del gobierno federal”.

En materia de inmigración, Maloy abogó por más camas para detenidos federales de inmigración, como el propuesto centro de detención del Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Salt Lake City, pero subrayó que el país “necesita hacer dos cosas al mismo tiempo”.

“Tenemos que asegurarnos de deportar a las personas que necesitan ser deportadas y arreglar el sistema de inmigración legal, para que quienes quieran venir aquí, vivir el sueño americano y convertirse en estadounidenses tengan una vía para hacerlo que tenga sentido”, dijo.

Lyman se opone a la instalación de ICE en Utah, no porque se oponga a la aplicación de las leyes migratorias, sino porque cree que “esos inmigrantes deberían ser enviados de regreso a sus países”.

También expresó escepticismo sobre el sistema de inmigración legal del país, calificando el statu quo actual como una “empatía suicida” que podría llevar a que países como China se aprovechen de las leyes vigentes.

“Es suicida cuando no estamos dispuestos a examinar programas de visas que fueron diseñados para proporcionar trabajadores temporales y que están siendo abusados y convertidos en conductos para la trata de personas y el tráfico de fentanilo”, dijo. “Un Congreso que no puede distinguir entre esas dos cosas está condenado a tener problemas graves en inmigración, y eso es lo que tenemos ahora mismo”.

Tanto Maloy como Lyman son figuras populares en el sur de Utah y han visto un fuerte apoyo en el distrito en otras elecciones: Maloy para el Congreso en 2023 y 2024 , y Lyman en sus campañas para la Legislatura, la gobernación en 2024 y la presidencia del partido estatal en 2025 .

Maloy era relativamente desconocida en la política de Utah antes de convertirse en la sorpresiva ganadora de una elección especial para reemplazar al representante retirado Chris Stewart en 2023. Luego aseguró su primer mandato completo en 2024 tras otro sólido desafío en las primarias.

Un favorito tradicional de los delegados, Lyman incomodó a más de uno tras su derrota en las primarias para gobernador en 2024 y la prolongada batalla legal contra el gobernador Spencer Cox por los resultados de esa contienda. Su apoyo en la convención derivó en una contienda reñida en la Convención de Nominación del Partido Republicano de Utah en abril, en la que Maloy logró una ajustada mayoría de respaldo, pero no lo suficiente como para eliminar a Lyman de la contienda.

El ganador de las primarias del 23 de junio se enfrentará al demócrata Kent Udell en noviembre. Las boletas se enviarán por correo a los votantes republicanos registrados a partir del 2 de junio.