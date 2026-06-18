Informe dice que ICE abandonará su bodega en Salt Lake City

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas planea vender o transferir la bodega que compró en Salt Lake City para convertirla en un centro de detención, según un reportero del New York Times .

KUER pidió a la agencia confirmación y qué planea hacer con la bodega. La agencia envió la misma declaración que dio al Times.

“Desde el primer día, el DHS ha mantenido un enfoque singular en expulsar de Estados Unidos a los peores inmigrantes indocumentados con antecedentes penales y siempre está evaluando los mejores métodos para hacerlo. Estos criminales atroces, una vez arrestados, deberían ser expulsados a la mayor rapidez posible, no alojados en territorio estadounidense a costa de los contribuyentes. El DHS se está moviendo rápidamente para utilizar el espacio de detención EXISTENTE con nuestros socios estatales y de condado”, señala la declaración. (Traducción de KUER).

Ni Salt Lake City ni el condado de Salt Lake tienen información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre si la bodega será vendida, según sus portavoces. La ciudad y el condado demandaron recientemente al gobierno federal por la bodega, alegando que el plan para convertirla en un centro de detención violaría la ley federal, incluida la Ley Nacional de Política Ambiental.

Demandas similares se han presentado en todo el país, lo que el Times describió como el mayor desafío al plan de bodegas del ICE. Seguridad Nacional planea vender o transferir siete bodegas a otras agencias , tras comprarlas por un total de 700 millones de dólares, según el Times.

Seguridad Nacional compró la bodega en el noroeste de Salt Lake City en marzo por 145 millones de dólares. El edificio y el terreno tenían un valor combinado de 97 millones.

El plan previsto era albergar entre 7,500 y 10,000 detenidos. La alcaldesa Erin Mendenhall criticó el plan por su “ naturaleza inhumana ” y la presión sobre la infraestructura de la ciudad.

Los mayores centros de detención del ICE actualmente albergan a unas 2,000 personas.

Brent Ward, abogado del grupo opuesto a centros de detención Uproar Utah, se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que el centro no se concrete.

“Aleluya”, dijo. “Levantaríamos un clamor al cielo si eso resultara ser cierto.”

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.