Los arrestos de ICE en Utah parecen ser más dirigidos, en lugar de ocurrir al azar

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Desde agosto, el 14% de los casi 3,000 arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Utah fueron de personas que los agentes encontraron por coincidencia, no de aquellas que estaban buscando específicamente.

Durante el mismo período, la tasa fue del 24% a nivel nacional.

Datos del gobierno federal obtenidos por el Deportation Data Project a través de litigios bajo la Ley de Libertad de Información ahora distinguen entre arrestos “dirigidos” y “colaterales”.

Eulogio Alejandre, presidente del grupo latino LUPEC , con sede en Ogden, se muestra escéptico sobre las cifras de ICE.

A partir de lo que ha escuchado de amigos y familiares en Los Ángeles sobre ciudadanos de Estados Unidos que han sido arrestados , sospecha que más del 24% de los arrestos a nivel nacional son colaterales, aunque reconoció que se basa en evidencia anecdótica.

Dijo que la gente trabajadora en Ogden tiene miedo de ir a la gasolinera o al supermercado porque han escuchado que ICE ha estado allí.

“Y por supuesto, el entretenimiento por las noches, bailes, quinceañeras, todas esas cosas no están siendo bien concurridas en este momento, porque, de nuevo, el miedo es que se enfrenten a ICE en cualquiera de esas situaciones”, dijo.

Los inmigrantes sin estatus legal no son los únicos con miedo, dijo Alejandre. Ha comenzado a llevar su tarjeta de pasaporte de Estados Unidos en la cartera.

“Todavía cargo todos mis documentos porque no quiero que mi vida se vea interrumpida, ni siquiera por una o dos horas”, dijo.

En el pasado, ICE ha utilizado el término “colateral” para describir a las personas sin estatus legal que encuentra mientras busca a individuos específicos, también conocidos como objetivos . En un correo electrónico a KUER, un portavoz no confirmó las definiciones de “dirigido” y “colateral” y afirmó que “los datos, una vez que salen de ICE, ya no son datos de ICE”.

Los arrestos bajo la oficina de ICE en Ogden estuvieron aún más inclinados hacia los dirigidos. Menos del 4% fueron colaterales. La oficina cubre los condados de Weber, Davis, Box Elder, Cache, Rich y Daggett.

Los arrestos colaterales representaron una proporción mayor en las áreas bajo la oficina de St. George y la Oficina de Control de Expedientes de Salt Lake City. ICE no respondió a la pregunta de KUER sobre qué área incluye la oficina de control de expedientes, pero si abarca todos los condados no cubiertos por las tres suboficinas de Utah, incluiría Salt Lake, Morgan, Summit y Tooele.

Incluso si las nuevas cifras sugieren un enfoque más intencional en Ogden, Alejandre duda que eso haga que las personas se sientan más cómodas en público.

“El miedo ya está ahí, no necesariamente por mirar cifras a nivel nacional”, dijo. “Viene de ver las noticias. Viene de la retórica derramada por las personas en la administración. No es necesariamente por lo que está ocurriendo sobre el terreno”.

El abogado de inmigración Carlos Trujillo dijo que la tasa de arrestos colaterales en Utah, aunque está por debajo de la tasa nacional, sigue siendo demasiado alta.

“Estamos hablando de personas que pueden ser arrestadas y que ni siquiera tienen antecedentes penales”, dijo, y que podrían estar en proceso de solicitar asilo u obtener una tarjeta de residencia a través del matrimonio cuando ICE las encuentra.

Poco más de la mitad de los arrestos dirigidos en Utah fueron de personas que habían sido condenadas por un delito. Pero solo el 23% de los arrestos colaterales fueron de personas con una condena.

Trujillo vio esto desarrollarse en el caso de un cliente con una solicitud de asilo pendiente y sin antecedentes penales. Estaba trabajando como repartidor cuando ICE se le acercó en un Walmart del condado de Washington.

“Solo porque quieren que el número de arrestos sea alto, se aprovechan de eso y hacen el arresto colateral”, dijo.

Cree que Utah ha visto menos arrestos colaterales porque ICE tiene menos agentes en el estado que en otros lugares. Si ocurre un aumento y llegan más agentes, sospecha que la tasa incrementaría.

Hubo 4,164 arrestos de ICE en Utah en 2025, casi cuatro veces más que en 2024. Después de alcanzar un pico en diciembre, los arrestos disminuyeron a principios de 2026, pero seguían siendo más altos que antes de que el presidente Donald Trump regresara a la presidencia.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.