¿Ayudará un nuevo juez a reducir el atraso de 49 mil casos migratorios en Utah?

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Hay un nuevo juez de tiempo completo en la corte de inmigración de Utah. Ahora cuenta con cuatro jueces — uno menos que en la primavera de 2025. El atraso de casos sigue en decenas de miles, pero un aumento de personal podría ser una buena noticia para los inmigrantes que buscan una resolución rápida de su caso.

Fue un año vertiginoso para la corte. Perdió a tres jueces el verano pasado y posteriormente incorporó a dos jueces temporales con antecedentes militares. Uno de ellos se fue, y el juez de inmigración con experiencia fue transferido desde otra jurisdicción.

La administración Trump celebra qué tan rápido los jueces están resolviendo los casos de inmigración. Pero en Utah, el atraso sigue siendo alto. Hasta marzo, había 49,192 casos pendientes en la corte de inmigración de Salt Lake City. Eso representa una baja desde los 50,027 a finales de septiembre, según el Transactional Records Access Clearinghouse , que obtiene registros de la Executive Office for Immigration Review (Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración) mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información.

Los casos en Utah han estado pendientes un promedio de 752 días, un poco más de dos años, según el centro . Los calendarios de los jueces están casi llenos hasta 2029, dijo el abogado de inmigración Adam Crayk , quien está en la corte casi todos los días.

Es difícil decir cuánto más rápido o más lento un juez con experiencia terminará los casos en comparación con uno más nuevo.

La administración ha despedido a más de 113 jueces de inmigración y ha contratado al menos a 140, muchos de ellos temporales y con poca experiencia en inmigración. El Departamento de Justicia anuncia el puesto como “juez de deportación”, en lugar de juez de inmigración.

Jeremiah Johnson, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración , estuvo entre los despedidos en noviembre de 2025. Dijo que no hay nada inherentemente malo en ser nuevo.

El problema, dijo Johnson, es que los jueces nuevos reciben menos capacitación y mentoría que antes. También cree que quienes ocupan cargos temporales podrían no estar tan comprometidos con su trabajo.

La ley de inmigración a menudo se describe como el segundo tipo de ley más complicado, después del derecho tributario.

“El juez necesita ser capaz de entender la ley, tener dominio de ese conocimiento”, dijo.

Johnson recordó el consejo de un mentor de que lo más importante era resolver bien los casos, sin importar si tomaba una hora o cuatro días. Es trabajo del juez considerar toda la evidencia, dijo, y a veces hay mucha.

“Así que si una de las partes presenta 300 páginas, es su responsabilidad leerlas todas y tomar una decisión basándose en eso”, dijo.

Aunque los jueces nuevos pueden aprender la ley, hay una pérdida de conocimiento institucional sobre cómo manejar los aspectos procesales, dijo, lo que podría ralentizar el proceso.

En otros estados, Crayk dijo que recientemente ha visto a jueces acelerar los casos y emitir fallos más severos que en administraciones anteriores.

Pero dijo que el juez Brock Taylor, quien fue nombrado durante la primera administración Trump y recientemente trabajó en una corte de inmigración en Nuevo México, y el juez Joseph Q. Andelin, quien fue nombrado en febrero y anteriormente se desempeñó como abogado militar, se han tomado el tiempo para ser minuciosos y reflexivos con los casos.

“A algunos de estos hombres se les ha dado el calificativo de jueces de deportación, y de ninguna manera, forma o modo puedo decir eso de los dos nuevos jueces de inmigración que tenemos en Utah”, dijo. “Con el juez Andelin y el juez Taylor, he quedado gratamente, gratamente sorprendido”.

Si los dos jueces que ya estaban en el cargo continuaran con su ritmo actual de completar 202 y 228 casos al mes, el atraso actual tomaría 9.6 años en resolverse. Eso se basa en el análisis de KUER de datos de la Executive Office for Immigration Review (Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración) obtenidos por el Deportation Data Project mediante solicitudes de registros.

Agregar un tercer juez que resuelva casos al mismo ritmo promedio reduce el tiempo necesario a 6.4 años.

Es difícil decir qué tan rápido el juez temporal, Joseph Q. Andelin, completará casos. En el conjunto de datos del Deportation Data Project, aparece como que finalizó 80 casos en febrero y ninguno en marzo o abril.

Johnson advirtió sobre examinar demasiado de cerca los datos porque “las personas que los ingresan son personal sobrecargado”, pero dijo que son útiles para observar tendencias.

Un procesamiento más rápido tiene ventajas y desventajas para los inmigrantes, dijo Crayk.

Para alguien con un caso fuerte de asilo, una espera más corta significa un camino más rápido hacia un estatus legal. Pero quienes tienen reclamos más débiles podrían verlo de otra manera.

“Para alguien que ha estado aquí toda su vida, y el único recurso disponible para esa persona es el asilo, puede ser bastante abrumador, porque se dan cuenta de que van a perder bastante rápido”, dijo Crayk.

La corte de Utah completó 25% más casos en el año fiscal 2025 que en 2024, pero hasta ahora se ha desacelerado este año.

Una diferencia mayor que la velocidad es la disminución de nuevos casos. Hubo 5,813 nuevos casos presentados en el año fiscal 2025, una caída del 78% en comparación con el año anterior. Eso probablemente se deba a que los encuentros en la frontera están en su nivel más bajo en décadas , por lo que menos personas están entrando a Estados Unidos y solicitando asilo.

Los nuevos casos, dijo Crayk, están llegando de arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas .

“Muchos”, dijo. “Y ICE ha estado extremadamente ocupado en las últimas semanas”.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.