Desde 2019, la población de Utah sin estatus legal ha crecido junto con el estado

You can find an English-language version of the story here .

—

Nuevos datos ofrecen una visión de la población inmigrante no autorizada en Utah. En resumen, ha crecido.

A partir de 2023, el Instituto de Política Migratoria , una organización apartidista, estima que 138,000 personas vivían en Utah sin estatus legal o con un estatus “liminal” como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el permiso humanitario, el Estatus de Protección Temporal o una solicitud de asilo pendiente.

Eso incluye a 78,000 personas en el condado de Salt Lake y 24,000 en Utah County.

“Aunque Utah pueda tener una población más pequeña que otros estados, eso no lo hace menos significativo”, dijo Ariel Ruiz Soto, analista sénior de políticas en la organización sin fines de lucro que se enfoca en temas de Estados Unidos y América Latina.

Las nuevas cifras forman parte del Perfil Actualizado de la Población No Autorizada del centro de estudios con sede en Washington, D.C.

La población no autorizada de Utah ha aumentado significativamente desde la última estimación del grupo, que situaba la población de 2019 en 89,000 . Aun así, Ruiz Soto advierte contra hacer comparaciones específicas, ya que la metodología del informe ha cambiado ligeramente para tener en cuenta las tasas más bajas de respuesta a la Encuesta de Comunidades Estadounidenses de la Oficina del Censo de Estados Unidos, una de las principales fuentes de datos para la investigación del instituto.

En cambio, el hallazgo más reciente es una instantánea para entender cómo “los inmigrantes indocumentados realmente pueden vivir en su comunidad, qué contribuciones potencialmente hacen, qué necesidades tienen”, dijo Ruiz Soto.

Muchos inmigrantes tienen vínculos profundos con sus comunidades. Un tercio de la población no autorizada de Utah mayor de 15 años vive con un hijo ciudadano , y casi una cuarta parte está casada con ciudadanos estadounidenses. El 44% ha estado en el país durante al menos 20 años.

Eso da una idea de las consecuencias de aplicar el impulso del gobierno de Trump para deportaciones masivas, dijo Ruiz Soto.

“Va a ser más difícil, no solo en la práctica y el proceso, sino también más consecuente para las personas que dejan atrás”, dijo.

La construcción es el sector laboral más común para los inmigrantes no autorizados en Utah, según el informe. Esos trabajos podrían haber atraído a personas al estado, dijo Ruiz Soto. Pero su dependencia de la mano de obra inmigrante también pone a la industria en una posición vulnerable .

Económicamente, los inmigrantes no autorizados en Utah están en mejor situación que sus contrapartes en otros estados. Su tasa de propiedad de vivienda es del 42%, en comparación con el 31% a nivel nacional, y el 16% vive por debajo de la línea de pobreza, frente al 20% a nivel nacional.

“Aunque veamos tendencias que económicamente sugieren un perfil de ingresos más alto, todavía hay diferentes obstáculos”, dijo Ruiz Soto, señalando la tasa más alta de inmigrantes sin seguro médico en Utah.

Aunque muchos inmigrantes no autorizados en Utah han pasado décadas en Estados Unidos, el estado también tiene más recién llegados que el promedio nacional, con un 25% que ha vivido en el país menos de 5 años. Ruiz Soto atribuye eso a los venezolanos, que son el grupo grande de inmigrantes de más rápido crecimiento . También son el segundo grupo más grande de inmigrantes no autorizados en Utah, detrás de los mexicanos.

Aunque los nuevos datos ofrecen más información sobre estas poblaciones, también hay limitaciones.

La población probablemente ha cambiado desde 2023, dijo Ruiz Soto. Los datos de The Associated Press lo destacan. El área metropolitana de Salt Lake City-Murray ha recibido la tercera mayor cantidad de inmigrantes per cápita de cualquier área en el país, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos desde 2023 hasta mediados de enero.

Utah es atractivo porque hay muchos trabajos de nivel inicial que no requieren fluidez en inglés, dijo Joseph Genda, enlace para nuevos estadounidenses y refugiados en la Oficina para Nuevos Americanos del condado de Salt Lake. La tasa de desempleo de Utah es un punto porcentual más baja que el promedio nacional.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también es una presencia acogedora, dijo. Algunos inmigrantes nuevos vienen porque conocen a personas que viven en el estado. Y aunque los costos de vivienda están aumentando , todavía es relativamente accesible en comparación con otros estados, dijo.

Con el alto número de llegadas, Genda dijo que organizaciones como bancos de alimentos, servicios legales y escuelas se han unido para ofrecer recursos.

“Estos grupos se unieron e hicieron que las cosas fueran un poco menos estresantes en términos de aquellos a quienes estamos sirviendo”, dijo.

De cara al futuro, espera que las personas que desean venir a Utah encuentren oportunidades en el estado.

“Y aquellos que ya están aquí, espero que puedan ajustar sus estatus y vivir aquí sin miedo”, dijo.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.