La eliminación de antecedentes penales en Utah puede ser contraproducente para los no ciudadanos. Esto es lo que hay que saber

Expungement - tener un delito eliminado de los registros públicos - puede hacer que sea más fácil que las personas con condenas penales pasadas puedan obtener empleos o ganar salarios más altos. Es por eso que el senador de Utah Daniel Thatcher copatrocinó una legislación en 2019 para permitir que ciertos delitos se borren automáticamente después de un tiempo determinado.

“Tener delitos en tu historial hace que sea más difícil conseguir empleo, hace que sea más difícil conseguir vivienda, hace que sea más difícil, en general, vivir”, dijo.

Sin embargo, la cancelación de antecedentes puede causar problemas a las personas que solicitan un estatus legal, como la ciudadanía o la tarjeta de residencia. Esto es porque cuando se cancelan los antecedentes penales, la condena sigue siendo válida según la ley de inmigración. El solicitante debe comunicar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. si ha sido detenido o acusado de un delito.

“Si respondes que no a eso y resulta que... saben de un suceso pasado o de antecedentes penales, entonces eso es un problema enorme”, dijo Dan Black, abogado de la firma de inmigración Stowell Crayk . “Ahora has mentido a un oficial de inmigración, y pueden negarte por esa razón”.

Black dijo que un solicitante también puede ser denegado por decir la verdad.

“Si usted no puede responder a la solicitud de pruebas con los documentos que están pidiendo, entonces [USCIS] puede negar la solicitud sólo por esa razón”, dijo.

Acceder a los registros que han sido borrados puede ser un proceso largo que requiere una orden judicial firmada por un juez. Black dijo que el proceso puede llevar más tiempo que el que USCIS da para una respuesta.

Esto es lo que Black recomienda a los no ciudadanos con antecedentes penales.

No borre sus antecedentes penales

“Siempre aconsejo a cualquier no ciudadano que no borre ninguno de sus antecedentes penales hasta después de convertirse en ciudadano porque es demasiado arriesgado”.

Si sigue adelante con la cancelación de antecedentes penales, obtenga copias certificadas de los mismos

“De esa manera, incluso si ha sido borrado, todavía pueden cumplir con el requisito de proporcionar la documentación a la inmigración”.

Las personas pueden solicitar ver los registros que han sido borrados, pero Black señaló que USCIS a menudo requiere registros detallados, tales como un formulario de declaración de culpabilidad, documento de acusación, disposición o informe de la policía, lo que requiere que el registro sea desprecintado o hecho público.

Sea sincero con su abogado

Esto ayudará a un abogado a decidir si su caso de inmigración tiene mérito y solicitar copias de los registros que necesitan.

Por ejemplo, cuando un cliente no reveló una condena expurgada hasta la entrevista con el USCIS, Black dijo que no pudo prepararse.

“Terminó no sólo descalificándolos de ese beneficio [de inmigración], sino que también han sido remitidos a la corte de inmigración para un proceso de deportación porque es una condena que no puede ser perdonada y los hace deportables de los Estados Unidos”.

En ese caso, Black dice que no habría contratado al cliente si hubiera sabido lo de la condena.

En otros casos, ser franco con un abogado puede darles tiempo para desprecintar o levantarle el sello a sus registros y prepararse para la entrevista con el USCIS.

En general, Black dijo que el expungement o cancelación de antecedentes automático es excelente para los ciudadanos. Pero para los no ciudadanos que pasan años esperando sus procedimientos de inmigración, puede perjudicarlos.

“Es posible que hayan tenido una condena en su expediente que no necesariamente los descalifica, pero necesita ser divulgada», dijo. “Si de repente se borra, no se les informa de ello”.

Cuando llega el momento de una entrevista, el solicitante puede no ser capaz de proporcionar las pruebas que USCIS pide a tiempo.

El programa de eliminación de antecedentes penales automático de Utah está actualmente en pausa para hacer frente a un retraso. Las personas todavía pueden llenar un formulario para solicitar la cancelación hasta el 1 de enero de 2026.

Clean Slate Utah , que ayuda a la gente a borrar sus antecedentes, tiene una página de preguntas frecuentes específica para inmigración.

Thatcher dijo que no era consciente de las complicaciones que podrían surgir en los procedimientos de inmigración cuando patrocinó su proyecto de ley.

“Nunca sabría esas cosas si alguien no me llamara y me dijera: 'Oye, aquí hay un problema con el que nos estamos topando'”.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.