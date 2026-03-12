Legisladores de Utah corrigen financiamiento para estudiantes de inglés que nadie recibió

You can find an English-language version of the story here .

La senadora republicana Heidi Balderree sabe lo difícil que puede ser una barrera lingüística, ya que sirvió una misión para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Japón y ha viajado internacionalmente.

“Si no puedes comunicarte en un idioma, realmente limita, ya sabes, las oportunidades de participar en la cultura y el país en el que estás”, dijo.

Y para quienes están en un lugar nuevo de manera indefinida y no hablan el idioma, dijo, el acceso a recursos es de gran ayuda.

Por eso, en esta sesión legislativa quiso hacer cambios al financiamiento escolar de emergencia para nuevos estudiantes de inglés, una medida que patrocinó con éxito el año pasado. Los legisladores de Utah redujeron el umbral de elegibilidad después de que ninguna escuela calificara bajo la ley de 2025.

La nueva fórmula, parte del proyecto de ley de financiamiento de educación pública de 2026 , establece que una escuela puede calificar para financiamiento de emergencia si tiene un 40% más de estudiantes aprendiendo inglés que el promedio de los tres años anteriores, y si el aumento es de al menos 10 estudiantes.

Es una reducción respecto al mínimo original de un aumento del 75% y de al menos 30 estudiantes.

La meta era apoyar a las escuelas que experimentan un aumento repentino de estudiantes de inglés. Los legisladores querían que el umbral fuera alcanzable sin dejar de mantenerlo lo suficientemente alto como para que solo aplicara en circunstancias extraordinarias, dijo Balderree.

“Este ajuste se hizo para asegurarnos de que fuera más receptivo, pero aún así proteger la integridad del fondo”, dijo.

El dinero adicional para asistentes, desarrollo profesional, materiales educativos o clases más pequeñas provendrá de fondos no utilizados para estudiantes en situación de riesgo, hasta $500,000 por año fiscal. Está diseñado para brindar apoyo a las escuelas que experimentan un aumento a mitad del año escolar, ya que el financiamiento estándar se basa en la inscripción del año anterior.

“Queremos asegurarnos de que todos estén aprendiendo, y es difícil lograrlo si el salón simplemente no tiene los recursos necesarios”, dijo Balderree.

Los legisladores también cambiaron la definición de un estudiante que aprende inglés. Aunque originalmente se basaba en un puntaje de examen, ahora se refiere a un estudiante nacido fuera de Estados Unidos que no haya asistido a la escuela en este país durante al menos dos años completos.

Eso permitirá que las escuelas cuenten de inmediato cuántos estudiantes necesitan ayuda adicional, en lugar de esperar los resultados de los exámenes, dijo Aaron Brough, director de datos y estadísticas de la Junta Estatal de Educación de Utah.

“Hablando con la especialista del Título III , ella dijo: ‘La mayoría de los estudiantes que necesitan la mayor ayuda de manera instantánea, o, ya sabes, la más crítica, son los que acaban de llegar’”, dijo.

Hay espacio para excepciones. Bajo la nueva ley, la junta estatal de educación también puede aprobar financiamiento para una escuela que no cumpla con los criterios, siempre que haya experimentado un aumento significativo en estudiantes aprendiendo inglés y una necesidad financiera resultante.

“Es mucho más flexible, pero, más importante aún, responde a las necesidades de nuestras agencias locales de educación”, dijo Balderree.

La junta estatal quiere que las escuelas accedan a los fondos federales disponibles antes de recurrir a estos fondos estatales, dijo Brough.

Aunque los legisladores ajustaron los requisitos, los mayores aumentos en estudiantes de inglés quizá ya hayan ocurrido. La inmigración a Estados Unidos cayó drásticamente en 2025 tras el endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump. Mientras que los estudiantes de inglés en las escuelas de Utah aumentaron considerablemente de 2021 a 2024, ese crecimiento se desaceleró de 2024 a 2025. El número de estudiantes de Utah que eran nuevos en el país disminuyó en el año escolar 2024-2025, ya que los encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes que cruzaban la frontera con México alcanzaron un mínimo de 50 años .

“A veces las ruedas del gobierno simplemente no giran lo suficientemente rápido para esas emergencias”, dijo Brough.

Aun así, Balderree no cree que este financiamiento se vuelva obsoleto, en parte por la nueva flexibilidad de la junta estatal para otorgar fondos a escuelas que demuestren necesidad.

La nueva ley entra en vigor el 1 de julio, y Brough no espera que las escuelas tengan los datos necesarios para solicitar financiamiento hasta mediados de octubre. Treinta y dos escuelas habrían calificado bajo las nuevas reglas para el año escolar 2025-2026, dijo.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.