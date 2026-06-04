Elección primaria demócrata del 1er Distrito de Utah: lo que hay que saber sobre Nate Blouin

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Desde que el nuevo 1er Distrito del Congreso, con tendencia demócrata , quedó definido de manera definitiva para las elecciones de medio término de 2026, una pregunta ha persistido. ¿Qué tan progresistas serán los votantes del distrito?

El senador estatal Nate Blouin apuesta a que estos votantes son más progresistas de lo que muchos creen, y que él es su candidato. Antes del único debate de la elección primaria demócrata , publicó una encuesta financiada por él mismo para determinar quién es el candidato progresista más popular para enfrentarse al excongresista Ben McAdams, a quien se considera ampliamente como un centrista. Le dijo a KUER que, si no resulta ser el principal nombre entre él, Liban Mohamed y Michael Farrell, abandonará la contienda.

“A estas alturas, tenemos que encontrar una manera de avanzar para asegurarnos de presentar la mejor, mejor opción para derrotar a Ben McAdams”, dijo.

El elemento central de la afirmación de Blouin de representar la corriente progresista en Utah es el respaldo del senador de Vermont Bernie Sanders.

Blouin ha estado involucrado en la política a nivel local desde 2022, cuando ganó su escaño en el Senado estatal representando al Distrito 13. Desde entonces, ha sido una voz progresista en la Legislatura, promoviendo políticas sobre el Gran Lago Salado, la aplicación de leyes de inmigración y la economía.

En todos los casos, Blouin también ha trabajado para exigir responsabilidad a sus colegas republicanos, votando a menudo en contra de políticas que no cumplen con su código moral. Sin embargo, eso no necesariamente ha llevado a que se aprueben sus propios proyectos de ley.

Cuando se le preguntó cómo su falta de avances como legislador estatal se traduciría a nivel del Congreso, dijo que aprobar leyes no debería definir a un legislador en un estado como Utah.

“Creo que eso es un problema con la forma en que hemos definido el éxito en Utah”, dijo. “Creo que la única medida en la que muchas personas se están fijando es cuántas leyes puedes aprobar, y cuando esa es la dinámica en un estado como Utah, lleva a las personas a comprometer sus valores”.

Desde que inició su campaña al Congreso, Blouin ha enfrentado algunos tropiezos . Publicaciones en línea de hace décadas salieron a la luz días antes de la convención estatal, en la cual no tuvo el desempeño que los analistas esperaban. Blouin se disculpó por sus comentarios, y su anuncio de campaña dirigido a McAdams reconoce que nadie es perfecto.

Scott G Winterton / Deseret News, pool Nate Blouin habla mientras se une a Liban Mohamed, Ben McAdams y Michael Farrell en el debate de la elección primaria demócrata del 1er Distrito del Congreso en el Eccles Broadcast Center en Salt Lake City, 27 de mayo de 2026.

KUER se sentó con cada candidato demócrata del 1er Distrito para un perfil de la elección primaria. Puede leer entrevistas con Michael Farrell, Ben McAdams y Liban Mohamed. Esta entrevista con Nate Blouin ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

¿Qué aportaría usted al Congreso que sea diferente?

Lo mismo que aporté en la Legislatura, que creo que es diferente y único en Utah, que es alguien que realmente está dispuesto a desafiar el statu quo, a desafiar al establishment.

Necesitamos tratar de convencer a la gente de que nos respalde, y no podemos hacerlo si no intentamos entusiasmar a las personas con el proceso, involucrarlas, presentar temas y soluciones grandes y audaces que creo que la gente está deseando y necesitando en este momento, como Medicare para todos, como aumentar el salario mínimo. Es decir, estas son propuestas legislativas que he tratado de impulsar aquí en Utah. No he tenido mucho éxito debido a las dinámicas políticas.

Ahí es donde voy a empezar en Washington D.C., tratando de presentar esas grandes políticas que realmente podamos impulsar con lo que debería ser una mayoría demócrata el próximo año en la Cámara de Representantes, y prepararlo para cuando recuperemos el Senado, lo cual puede ser este año o no, y cuando recuperemos la presidencia. Creo que eso es a lo que voy a aspirar, a llevar estas grandes soluciones para desafiar tanto a republicanos como a demócratas.

¿Cómo describiría su postura política dentro de la amplia gama de opiniones que conforman el Partido Demócrata?

Diría que, de los cuatro candidatos que quedan, soy, ya sabe, el progresista respaldado por Bernie Sanders en esta contienda, con el apoyo del Caucus Progresista del Congreso. Estoy listo para empezar a trabajar desde el primer día.

Creo que basta con ver la trayectoria: soy quien cuenta con el respaldo, las ideas que ya he presentado y que intentaré implementar para todo el país en Washington D.C., y por eso ha visto que personas como Bernie, como [la representante federal] Pramila Jayapal, como [el representante federal] Maxwell Frost, como [la representante estatal] Sahara Hayes aquí en Utah, me han apoyado, porque ven esto como una oportunidad para realmente enviar a alguien que va a luchar por valores progresistas, por valores de izquierda aquí en Utah, a nivel federal.

Si resulta electo, es probable que sea el único demócrata en la delegación. ¿Cómo trabajaría con los otros representantes de Utah en Washington?

Sí, mencioné esto, y creo que es un punto clave: veo esto como un papel de oposición. Lo veo como continuar el papel que he desempeñado en la Legislatura, que es hacerle frente al presidente [Stuart] Adams, alzar la voz en el pleno del Senado y que me apaguen el micrófono porque no les gusta lo que tengo que decir.

Ese será el mismo papel que desempeñe en una posición adversaria frente a los otros cinco miembros de esta delegación. Cuando estemos de acuerdo en algo, si quieren colaborar para buscar miles de millones de dólares en financiamiento para el Great Salt Lake, como necesitamos, excelente. Hoy mismo escuché al [representante] Blake Moore decir que quiere convocar a los gobernadores para resolver la redistribución de distritos, y me parece una solución ridícula. Los gobernadores nunca se van a reunir y resolver esto a su nivel. Pero si quiere presentar una política real, como las que los demócratas han aprobado y que él ha votado en contra en el pasado, trabajemos en eso.

¿Cómo quiere dar forma a la política en torno a la tecnología de inteligencia artificial de rápido crecimiento?

Esto es algo en lo que he estado pensando durante bastante tiempo, como alguien que trabajó en energía limpia hace varios años y que ha trabajado en políticas de inteligencia artificial y centros de datos en la Legislatura. Necesitamos una moratoria, ahí es donde coincido con Bernie Sanders, porque necesitamos averiguar qué sigue. No podemos seguir invirtiendo literalmente billones de dólares en esto sin pensarlo bien.

Eso probablemente significa restricciones en las emisiones. Sabe, este centro de datos propuesto en Box Elder County duplicaría o más las emisiones totales del estado, porque es gigantesco. Lo veo más como una enorme instalación de gas natural que como un centro de datos. Necesitamos pensar en el aspecto ambiental en áreas que, ya sabe, tienen escasez de agua. Asegurémonos de no contribuir a eso construyendo centros de datos en esas zonas. Asegurémonos de no contribuir a problemas de calidad del aire como los que tenemos aquí en Utah al construir instalaciones gigantes de emisiones, y hagamos bien el uso del suelo. Asegurémonos de no arrasar sitios de enterramiento de nativos americanos, porque ese es otro problema que hemos visto allí.

Creo que esto va más allá de mirar solo a Utah y se trata de ver a nivel nacional: hagamos una pausa, regresemos cuando tengamos políticas reales que aprobar que digan cómo queremos avanzar en ciertos lugares donde tenga sentido. Puede que no lo tenga en un estado como Utah. Creo que es fundamental abordar esto como un problema a nivel nacional y no solo mirar a Utah en particular.

¿Cuáles son algunas de sus prioridades en política ambiental?

El Gran Lago Salado es número uno, ¿verdad? Es el problema urgente que conecta muchas de esas distintas piezas. Es un problema de calidad del aire y es un desastre ecológico. Estamos viendo cómo las poblaciones de aves están siendo devastadas porque no tienen los recursos que necesitan para sobrevivir allí. Está viendo poblaciones de fauna que dependían de tener islas que ya no son islas para aislarse.

Así que estamos viendo tantas vulnerabilidades diferentes derivadas del Gran Lago Salado. Necesitamos mucho dinero. Esos mil millones que Trump prometió está bien. Seguramente habrá algunas condiciones extrañas, pero necesitamos ese tipo de financiamiento continuo para asegurar derechos de agua, contratos de arrendamiento y la infraestructura necesaria para realmente llevar agua al lago, y luego las políticas para garantizar que así sea. Analizar los derechos de agua y avanzar de una manera que realmente lleve agua al lago es fundamental.

No podemos estar construyendo enormes nuevas instalaciones de emisiones como el proyecto Stratos, y necesitamos controlar a grandes empresas de servicios públicos como Pacific Corp. En algún momento tenían metas ambientales bastante sólidas, y luego la administración a nivel federal cambió, y dieron marcha atrás en todo eso y solo quieren construir mucho más gas natural. Así que creo que realmente enfrentarnos a grandes empresas de servicios públicos, monopolios que simplemente están extrayendo de nuestras comunidades, contaminando nuestras comunidades y haciendo a personas muy ricas aún más ricas. Eso es algo que me entusiasma enfrentar y realmente desafiar.

¿Cuál es lo primero que haría para abordar el costo de vida en Utah?

Medicare para todos es una gran parte. Reducir los costos médicos para las personas, los costos del seguro, eso es algo que he escuchado de los constituyentes que represento ahora, después de que expiraron los subsidios de primas bajo la ACA [Ley de Cuidado de Salud Asequible], pasando de unos 500 dólares al mes a 1,500 dólares al mes. La gente no puede planificar para eso. Así que necesitamos avanzar hacia Medicare para todos que realmente cubra a todos a bajo costo y reduzca el costo general del sistema, elimine a los administradores de beneficios farmacéuticos y otros, ya sabe, excesos en el medio, y permita que las personas obtengan la atención que necesitan a un costo razonable. Creo que eso sería un gran impulso.

La vivienda sería lo segundo. Bueno, tal vez es 1-A (casi empatada con la primera). Ambas van de la mano. Pero abordar el poder corporativo que ha impulsado el aumento de los precios de la vivienda: necesitamos prohibir la fijación de precios mediante algoritmos y la colusión que está ocurriendo por parte de algunas de estas grandes empresas que han comprado viviendas y las están revendiendo o alquilando, y realmente, quiero decir, sacando miles de millones de dólares adicionales en rentas de los inquilinos. Y también implementar protecciones para inquilinos que realmente funcionen para las personas, porque Utah es un estado que ha fallado mucho en proteger a los inquilinos y da mucha libertad a malos propietarios. Necesitamos abordar eso y también reenfocarnos en la vivienda pública y asegurarnos de que el gobierno federal realmente pueda invertir en vivienda pública, porque actualmente hay un límite que ha estado en la ley durante creo que décadas que básicamente impide que el gobierno federal invierta en ese ámbito.

Así que creo que una combinación de ese tipo de políticas ayudará a reducir los costos, y luego necesitamos detener las guerras absurdas, la terrible política exterior que ha permitido el genocidio en Gaza. Eso permitió que Trump entrara en Irán a solicitud de Israel y lanzara más bombas allí. Cada día gastamos miles de millones de dólares en el extranjero en muerte y destrucción, y deberíamos estar gastando ese dinero aquí en nuestro país para reducir los costos de alimentos, construir escuelas, construir hospitales, ayudar a las personas reales aquí en nuestro país. Y luego enfocarnos en una política exterior que sea realmente humana y centrada en la diplomacia y el humanitarismo, en lugar de simplemente hacer explotar a la gente.