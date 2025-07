La Comisión del Utah County aprueba acuerdos con ICE a pesar de una avalancha de oposición

You can find an English-language version of the story here .

Para los residentes que asistieron para expresar sus preocupaciones sobre la colaboración de Utah County con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., el alguacil Mike Smith compartió este mensaje: no cambiará mucho.

La Comisión del Condado de Utah aprobó memorandos de entendimiento para los modelos de colaboración Grupo Especial de Operaciones y Oficial de Órdenes de Arresto Migratorias ( Task Force y Warrant Service Officer ) de los acuerdos 287(g) en su reunión del 16 de julio. Estos acuerdos se han vuelto cada vez más populares en Utah en los últimos meses, al igual que en todo el país bajo el presidente Donald Trump.

Bajo el modelo Task Force, algunos agentes recibirán capacitación de ICE. El programa otorga a esos oficiales capacitados el poder de hacer cumplir ciertas leyes migratorias, pero Smith dijo que su personal se enfocará en delitos de alto nivel.

“Nos enfocamos en el crimen, y seguiremos enfocándonos en el crimen, pero cuando descubrimos que estás bajo nuestra jurisdicción y eres un inmigrante ilegal, pues, eso también se abordará”, dijo.

El modelo Warrant Service Officer se aplica a personas que ya están en la cárcel del condado. Si una persona arrestada ingresa a la cárcel de Utah County y luego se descubre que no tiene estatus legal, entonces la Oficina del Alguacil notificaría a ICE. Esto ya ocurre con aproximadamente 100 personas al mes en la cárcel, y los oficiales de ICE recogen entre 10 y 15 de esas personas, dijo Smith. El resto son liberados como de costumbre.

“Entonces, lo que hace este modelo es que realmente formaliza en un convenio algo que ya hemos estado haciendo, y que continuaremos haciendo”, dijo Smith, y agregó que no está bien que las personas entren a Estados Unidos y cometan delitos, sin importar su estatus legal.

Aun así, Smith dijo que no se siente cómodo con las redadas de ICE.

“Tengo la garantía de ICE de que eso no ocurrirá aquí”, dijo durante la reunión de la comisión. “Pero aquí es donde no daré excusas, y no me avergonzaré por ello. No vas a cambiar mi opinión. Estoy aquí como su alguacil electo para mantener seguros a los miembros de la comunidad, ya sean personas legales o inmigrantes ilegales — estoy aquí para mantener a todos a salvo.”

La comisión abrió el micrófono al público. A cada orador se le asignaron dos minutos, y hablaron durante aproximadamente tres horas y media en total. La gran mayoría se opuso a los acuerdos.

Expresaron preocupaciones sobre el perfilamiento racial, el intercambio de datos, la detención de inmigrantes sin antecedentes penales y el destino de los venezolanos en Utah con Estatus de Protección Temporal . Invocaron sus valores religiosos de amar al prójimo y se mostraron preocupados por la presencia de agentes de ICE no identificados en sus vecindarios.

Ellie Menlove, directora de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles de Utah, dijo que las asociaciones con ICE pueden erosionar la confianza de las comunidades inmigrantes en las autoridades locales.

“El acuerdo del modelo Task Force permite que las fuerzas del orden locales realicen funciones de control migratorio durante cosas como retenes policiales o paradas de tráfico rutinarias, lo que potencialmente amplía mucho el alcance”, dijo. “Me gustaría preguntar cómo se limitará el modelo Task Force para que solo afecte a criminales violentos.”

El alguacil recalcó que ICE ya está en la comunidad realizando sus operaciones. Él ve los acuerdos como un camino hacia una comunicación más abierta, no como una cortina de humo para el perfilamiento racial.

“Esto sería solo un pequeño grupo de nuestros agentes asignados a delitos de alto nivel que tendrían una responsabilidad adicional: al investigar delitos estatales y locales, identificar si la persona con la que están tratando está legalmente en el país o no”, dijo.

El tema es personal para la comisionada Amelia Powers Gardner. Su hermana vivió en Estados Unidos sin ciudadanía hasta los 30 años, dijo, por lo que entiende el miedo que enfrentan algunos inmigrantes.

“Puede que tenga ojos azules, pero tengo un hermano que fue deportado”, dijo, señalando que él cometió un delito y luego se descubrió que estaba en el país ilegalmente. Dijo que patrocinaría una votación para romper el contrato si ICE viola su parte del acuerdo.

“Necesitamos un proceso para presentar quejas, y me alegra que el convenio pueda romperse en cualquier momento”, dijo.

Gardner finalmente votó a favor de los acuerdos después de que Smith dijera que los cambios no entrarán en vigor hasta dentro de un año. Los otros dos comisionados del condado también los aprobaron.

Utah County se une a otros seis condados y al Departamento de Correcciones del estado que ya han completado o redactado un acuerdo con ICE.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.