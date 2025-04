Venezolanos en Utah temen estigmas por enfoque de Trump en el Tren de Aragua

You can find an English-language version of the story here .

—

Bajo la presidencia de Donald Trump, el gobierno federal ha acusado a hombres venezolanos de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua por sus tatuajes . El presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a los presuntos miembros de la banda sin ver a un juez. La Unión Americana de Libertades Civiles han interpuesto una demanda contra la medida .

Ahora, un defensor de los venezolanos en Utah afirma que el estereotipo de los venezolanos como miembros de bandas va más allá de la aplicación de la ley y afecta al trato que reciben de otros latinos.

En Utah hay unos 10.700 venezolanos nacidos en el extranjero , según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esa cifra es superior a los 1.800 de 2013, lo que convierte a los venezolanos en el grupo hispano de más rápido crecimiento en el estado. Utah tiene el segundo porcentaje más alto de venezolanos después de Florida.

“La retórica es que si eres venezolano, eres parte del Tren de Aragua, y eso ha sido muy perjudicial para nuestra comunidad”, dijo el abogado de inmigración Carlos Trujillo.

Los venezolanos se enfrentan a un mayor escrutinio por parte de las fuerzas de seguridad, dijo Trujillo. Tiene dos clientes sin antecedentes penales que han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros fue un punto de inflexión. Si las autoridades quieren identificar a un posible pandillero, dijo, el primer paso es el perfil racial. Según los archivos judiciales compartidos por NPR, la lista de comprobación del gobierno para identificar a los miembros de las bandas criminales requiere que sean venezolanos, por lo que Trujillo dijo que las fuerzas del orden deben identificar primero a alguien como perteneciente a una minoría. Dijo que muchos elementos de la lista pueden malinterpretarse.

“Desde un simple tatuaje familiar hasta el hecho de que puedas estar en comunicación con alguien que quizás ni siquiera sabes que forma parte del Tren de Aragua”, dijo. “Pero siempre comienza con una cosa: ¿Eres venezolano?”.

La banda sí tiene presencia en el país, señaló Trujillo.

“Pero el problema que están creando los funcionarios del Gobierno es un etiquetado erróneo”, dijo. “El hecho de que estén dispuestos a usar una brocha gorda que puede tomar a cualquier venezolano, más o menos, como parte del Tren de Aragua”.

El estereotipo de los venezolanos como miembros de bandas se extiende a otras comunidades latinas, dijo Patricia Quiñonez, periodista venezolana que dirige la cuenta de Instagram Utahzolanos .

“Hemos notado que otras nacionalidades, incluso también hispanas como nosotros, nos echan la culpa”.

Quiñonez dice que otros venezolanos le han comentado que las actitudes han cambiado y que sus colegas se han vuelto menos amistosos con ellos. Esto ha llevado a algunos a quitar las banderas venezolanas de sus coches.

Quiñónez está de acuerdo con el presidente en que el país sea más seguro y en que los delincuentes paguen las consecuencias de sus actos. Sin embargo, dijo que todo el mundo debería tener derecho a defenderse ante un juez, y que no se debería meter a todos los venezolanos en el mismo saco.

Comparó la generalización con el papel de un médico cuando ayuda a alguien a superar una enfermedad.

“Cuando hay una enfermedad, el médico hace un diagnóstico, dice, ‘necesito extirpar para que todo lo demás esté bien’, pero extirpa lo que identifica, la parte que está dañada, para que continúe la salud lo más posible”.

Quiñónez espera que los venezolanos no sigan siendo chivos expiatorios.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.