La detención de un violinista en Utah por ICE revela apoyo de otras agencias

You can find an English-language version of the story here .

Cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestaron al violinista de Utah Donggin “John” Shin en Colorado Springs a mediados de agosto, no actuaron solos.

También estuvo presente un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su siglas en inglés). Esta agencia de aplicación de la ley, bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional, se enfoca en delitos globales como la trata de personas y el tráfico de armas.

Miembros de Operaciones de Fugitivos de ICE, cuya misión declarada es enfocarse en individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, también contribuyeron con trabajo de investigación en el caso, según documentos de arresto. Shin fue procesado en la oficina de HSI en Colorado Springs.

El abogado de Shin, Adam Crayk, dijo que le sorprendió ver la participación de otros agentes.

“Para que HSI y Operaciones de Fugitivos estén involucrados, uno piensa, ‘ay, no nos contaron toda la historia aquí. John puede estar metido en algo que nadie sabe,’” dijo Crayk. “Y no, no es el caso.”

Registros judiciales muestran que Shin se declaró culpable en 2020 de un cargo menor por conducir con facultades disminuidas, una ofensa menor comparada con un DUI (Driving Under the Influence, manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas). También tenía múltiples citaciones de tráfico y un caso en el tribunal de tránsito.

La participación de HSI en el caso de Shin y en otros representa un gran cambio en cómo se realizan los arrestos migratorios, dijo Crayk.

“Puede que haya habido algunos encuentros casuales en los últimos 25 años, pero que se les asigne específicamente la tarea de detener a infractores de bajo, bajo nivel y a personas sin antecedentes — eso no — eso no había ocurrido hasta ahora.”

La administración de Trump asignó aproximadamente 2,000 agentes de otras agencias federales para apoyar la aplicación de leyes migratorias en 25 ciudades de Estados Unidos en mayo, informó The New York Times .

En Utah, el abogado de inmigración de South Jordan Christopher Vizcardo dijo que ha visto a agentes del FBI ayudar a ICE a realizar arrestos. En junio, recibió una llamada de un cliente que fue detenido en Salt Lake County. Cuando llegó, dijo que vio varias camionetas sin marcas y entre ocho y diez agentes con chalecos antibalas con insignias del FBI. Recordó que trabajaban junto a un oficial de ICE.

“Según entiendo, confundieron a mi cliente con otra persona que estaban buscando,” dijo.

El cliente está en el país sin un estatus migratorio válido, lo cual es una ofensa civil, no criminal , y no tiene antecedentes penales, dijo.

Vizcardo y Crayk también tienen clientes que fueron arrestados con apoyo de agentes de la Administración para el Control de Drogas . No es inusual que la DEA y ICE colaboren en casos de tráfico de drogas donde se sospecha que alguien sin estatus legal está involucrado, dijo Crayk, pero enfocarse únicamente en inmigración es algo nuevo.

“Que la DEA investigue solo el estatus migratorio, no, eso no había ocurrido.”

Empleados de al menos cinco agencias federales de aplicación de la ley han sido reasignados para ayudar a ICE, según el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro. Señaló que HSI está persiguiendo a más infractores migratorios de bajo nivel.

Esta colaboración aumenta la capacidad de ICE para realizar arrestos en el estado, dijo Vizcardo, “porque solo se necesita un oficial de ICE, y el resto es personal de apoyo.”

Los arrestos migratorios en Utah se han triplicado bajo la segunda administración de Trump. Desde septiembre de 2023 hasta antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump, Utah registraba tres arrestos diarios por parte de ICE. En los primeros seis meses de la segunda administración de Trump, ese número aumentó a un promedio de 10 arrestos diarios, según un análisis de KUER de datos gubernamentales proporcionados por ICE en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información hecha por el Proyecto de datos sobre deportaciones .

Desde que Trump asumió el cargo, los inmigrantes con cargos penales pendientes, o sin cargos penales, representan una mayor proporción de los arrestos de ICE en Utah: 43% bajo Trump frente al 29% en los 16 meses anteriores. A nivel nacional, el 70% de las personas bajo custodia de ICE no tienen condenas penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse .

Asignar a otras agencias federales tareas de aplicación migratoria los aleja de sus labores diarias de combatir delitos de alto nivel. Crayk lo calificó como “absurdo.”

“Enfocarse en los John Shin del mundo desvía la atención de los verdaderos criminales, personas que realmente están involucradas actualmente en actividades peligrosas y nefastas, como el tráfico de drogas, la trata de personas,” dijo.

Crayk se pregunta cómo el gobierno justifica redirigir a otras agencias para enfocarse en personas como Shin y mantenerlas detenidas.

“Todo lo que tendrían que hacer es presentarse en la puerta de John y decir, ‘Queremos que te presentes en la corte de inmigración en esta fecha,’ y personas como John dirían, ‘OK, sí, estaré ahí.’”

A veces llaman a Crayk para representar a acusados cuando una agencia federal acusa a un grupo de personas de un delito federal como el tráfico de drogas. Pero dijo que no lo han llamado para ese tipo de casos en meses.

“Entonces la implicación es que las personas que deberían estar haciendo cosas que realmente protegen a nuestra comunidad, no están realizando su trabajo habitual.”

ICE no respondió a las preguntas de KUER sobre qué agencias los apoyan en Utah y bajo qué circunstancias.

En un comunicado, un portavoz dijo: “De la misma manera en que otras agencias federales de aplicación de la ley están apoyando actualmente los esfuerzos de aplicación migratoria de todo el gobierno, ICE está enfocando a todo su personal de aplicación de la ley en mitigar amenazas a la seguridad pública y preservar la integridad de nuestras leyes migratorias” (Nota de la redacción: énfasis en el comunicado original).

Shin, el violinista, recibió una fianza de $25,000 en su audiencia judicial del 2 de septiembre. Crayk dijo que deben esperar un día antes de pagar la fianza en caso de que el gobierno presente una apelación para mantener a Shin bajo custodia de ICE.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.