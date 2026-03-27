Lo que se debe saber sobre cómo funciona la colaboración del Condado de Weber con ICE

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Dos agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Weber tienen la autoridad para arrestar a personas por su estatus migratorio. Esto se debe a que la agencia colabora con U.S. Immigration and Customs Enforcement (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) a través del Modelo Grupo de Trabajo del programa 287(g) , que otorga a los agentes la facultad de hacer cumplir las leyes migratorias una vez que han pasado por cierta capacitación de ICE.

Aun así, no todos los inmigrantes no autorizados con los que se encuentran estos agentes son detenidos.

Entre finales de noviembre y finales de enero, 34 de los 72 inmigrantes sin estatus legal con los que se encontraron los agentes fueron transferidos a ICE. El resto recibió una advertencia o fue citado por cargos estatales o locales y luego liberado, según datos de la Oficina del Alguacil del Condado de Weber.

La mayoría de estas interacciones ocurrieron durante paradas de tráfico.

“Mi agente puede decirle que ha detenido a muchas personas que están aquí ilegalmente, y no hemos hecho nada”, dijo el alguacil Ryan Arbon.

Estar en Estados Unidos ilegalmente es una falta civil, no un delito penal.

Existen tres criterios principales para que alguien sea detenido en nombre de ICE: si tiene una orden de deportación, si volvió a ingresar a Estados Unidos ilegalmente o si tiene antecedentes penales, dijo Arbon.

“Cuando estábamos decidiendo si queríamos trabajar con ICE, queríamos saber exactamente qué se esperaba de nosotros, y ellos nos presentaron un plan y, en general, unos criterios que nos pidieron apoyar”, dijo.

Agregó que esto coincide con la prioridad del departamento de la seguridad pública. Sus agentes han arrestado a inmigrantes por cosas como conducir una motocicleta robada sin licencia o presentar identificaciones fraudulentas. Posteriormente, fueron transferidos a ICE.

Más allá de esos tres criterios principales para la detención por parte de ICE, un agente del condado de Weber también puede tomar a alguien bajo custodia a solicitud de la agencia.

Eso fue lo que ocurrió con dos de los clientes del abogado de inmigración Dan Black.

Primero, en diciembre, un cliente fue detenido por exceso de velocidad en la I-15. Fue acusado de infracciones por exceso de velocidad y por conducir sin licencia, ya que su licencia comercial mexicana no era válida para su camioneta. Un agente del alguacil del condado le informó de ese hecho y luego lo tomó bajo custodia en nombre de ICE.

El hombre ingresó a Estados Unidos con una visa que ya había vencido y está casado con una ciudadana estadounidense. Quedarse más tiempo del permitido por una visa no descalifica a una persona para obtener una tarjeta de residencia a través del matrimonio.

Pasó más de dos semanas en detención, primero en la Cárcel del condado de Weber y luego en la Cárcel del condado de Uinta en Evanston, Wyoming, antes de ser liberado bajo fianza.

KUER no puede confirmar más detalles de su arresto porque las acciones de la oficina del alguacil bajo su acuerdo con ICE no están cubiertas por las leyes de acceso a registros públicos de Utah.

El contrato de la oficina del alguacil con ICE les exige coordinar con la Oficina de Asuntos Públicos de ICE antes de divulgar información a la prensa, y la información desarrollada bajo el acuerdo queda bajo el control de ICE.

Las solicitudes de registros de KUER al Departamento de Patrullas de Carreteras de Utah y a ICE siguen pendientes después de más de 11 y nueve semanas, respectivamente.

Otro de los clientes de Black, también casado con una ciudadana estadounidense, era pasajero en un vehículo de jardinería que un agente del alguacil detuvo en enero. El agente solicitó su identificación.

El alguacil Arbon dijo que los agentes del orden tienen la responsabilidad de saber con quién están interactuando, y que no es raro que soliciten identificación a pasajeros que podrían conducir el vehículo si el conductor es arrestado.

“Cuando tenemos a alguien, no sabemos quién es, y entonces ICE, llamamos a ICE y decimos: ‘Esto es lo que tenemos’”, dijo. “Ellos tienen sus expedientes, y luego dependemos de la información que nos comparten sobre cómo manejarlos”.

En este caso, ICE quería al hombre.

“Si esto hubiera sido solo cosa nuestra, no habríamos hecho nada”, dijo Arbon. “Pero cuando estamos verificando el estatus de alguien y luego ponen una retención, entonces respetamos esas retenciones”.

El hombre fue llevado a la oficina de ICE en Ogden para su procesamiento y luego transferido a la Cárcel del condado de Weber. Entre ese lugar y un centro de detención a las afueras de Las Vegas, pasó alrededor de dos semanas bajo custodia.

La solicitud de KUER de registros de la Oficina del Alguacil del Condado de Weber relacionados con la parada de tráfico del hombre y su ingreso a la cárcel fue denegada.

Su abogado, Dan Black, sí compartió con KUER el documento de arresto de ICE. En él se afirma que el agente del alguacil del Condado de Weber realizó una investigación y determinó que el cliente de Black estaba violando la ley migratoria, y que las verificaciones de antecedentes penales del hombre fueron negativas.

Ambos clientes fueron liberados de la custodia de ICE después de pagar la fianza. Para obtener una tarjeta de residencia, deben pasar por la corte de inmigración saturada en lugar del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Arbon subrayó que sus agentes solo realizan arrestos relacionados con inmigración de personas con las que se encuentran durante labores regulares de aplicación de la ley.

“Ninguno de nuestro personal está participando activamente en trabajo de tipo órdenes judiciales o redadas o barridas, nada de eso”, dijo.

Pero Black considera que los agentes operan más como agentes de ICE. El exceso de velocidad y conducir sin licencia sí van en contra de la seguridad pública, dijo, y por eso existen la policía y los tribunales.

“No se trata de sacarlos de las calles porque van con exceso de velocidad. Están siendo sacados de las calles y detenidos durante semanas por inmigración”, dijo.

En el caso de su otro cliente, que era pasajero en un vehículo de trabajo, no hubo ningún beneficio para la seguridad pública, dijo Black.

“No había ninguna acción policial que tuviera que ocurrir ahí. El único propósito era entregarlo a ICE”.

Producido con la asistencia del Editor Corps de la Public Media Journalists Association , financiado por la Corporation for Public Broadcasting , una corporación privada financiada por el pueblo estadounidense.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.